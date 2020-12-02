МИД Венгрии требует миссию ОБСЕ на Закарпатье

Сиярто хочет ОБСЕ на Закарпатье. Фото: Ужгородские новости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время телефонного разговора с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем попросил направить спецмиссию организации в Закарпатье из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств.

Он будет инициировать консультации по дальнейшему блокированию членства Украины в НАТО, Сиярто сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Напомним, служба безопасности Украины провела в Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.