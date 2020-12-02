МИД Венгрии требует миссию ОБСЕ на Закарпатье

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3555
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2025
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
3
9
3
3
Новоизбранного главу ОТГ поймали на взятке. Баллотировался от &quot;Слуги народа&quot;
Новоизбранного главу ОТГ поймали на взятке. Баллотировался от "Слуги народа"
Пьяная водитель убила 19-летнюю подругу
Пьяная водитель убила 19-летнюю подругу
Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус
Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус
Школьник с пистолетом ограбил заправку: преступление попало на видео
Школьник с пистолетом ограбил заправку: преступление попало на видео
Водитель утопил в озере своего пассажира
Водитель утопил в озере своего пассажира
Видео
Все видео
На Закарпатье до смерти избили кандидата от ОПЗЖ
На Закарпатье до смерти избили кандидата от ОПЗЖ
29 человек заживо сгорели в автобусе
29 человек заживо сгорели в автобусе
Горячая парочка занялась сексом, стоя посреди улицы (18+)
Горячая парочка занялась сексом, стоя посреди улицы (18+)
Издевались и снимали видео: 12-летнюю школьницу избила компания ребят (18+)
Издевались и снимали видео: 12-летнюю школьницу избила компания ребят (18+)
Фура разнесла Mazda, перевернулась и загорелась. Погиб тренер с детьми
Фура разнесла Mazda, перевернулась и загорелась. Погиб тренер с детьми
Интервью
1/5
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 360
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3555
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1125
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 72
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 01:32

МИД Венгрии требует миссию ОБСЕ на Закарпатье

  Комментировать
МИД Венгрии требует миссию ОБСЕ на Закарпатье
Сиярто хочет ОБСЕ на Закарпатье. Фото: Ужгородские новости

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время телефонного разговора с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем попросил направить спецмиссию организации в Закарпатье из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств.

Он будет инициировать консультации по дальнейшему блокированию членства Украины в НАТО, Сиярто сообщил на своей странице в Фейсбуке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье новоизбранные депутаты спели гимн Венгрии после присяги

Напомним, служба безопасности Украины провела в Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МИД Венгрии требует миссию ОБСЕ на Закарпатье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 41229
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 22194
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 14688
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 8874
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8109
Закарпатье
СБУ проверит депутатов, которые пели венгерский гимн
СБУ проверит депутатов, которые пели венгерский гимн Просмотров: 198
На Закарпатье новоизбранные депутаты спели гимн Венгрии после присяги
На Закарпатье новоизбранные депутаты спели гимн Венгрии после присяги 1 Просмотров: 693
В последний день осени в Карпатах ударил 10-градусный мороз
В последний день осени в Карпатах ударил 10-градусный мороз Просмотров: 90
Вырубка лесов в Карпатах привела к серьезной угрозе
Вырубка лесов в Карпатах привела к серьезной угрозе Просмотров: 198
Ужгородских предпринимателей освободили от уплаты налогов
Ужгородских предпринимателей освободили от уплаты налогов Просмотров: 198
Больше всего комментируют
23
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
5
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 224
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть