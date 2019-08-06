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вторник, 06 августа 2019 12:03

Месиво из автомобилей: ВАЗ столкнулся с грузовиком

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Месиво из автомобилей: ВАЗ столкнулся с грузовиком
Легковушка столкнулась с грузовиком. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В понедельник, 5 августа, около одиннадцати часов вечера на трассе Стрий-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка возле села Зарудинцы Немировского района произошла жуткая авария.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о вызове. Прибыв на место, бойцы установили, что водитель автомобиля ВАЗ не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF", — рассказывают спасатели.

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В результате ДТП один из пассажиров легковушки погиб на месте. А еще двух травмированных доставили в больницу, передает 20 Минут.

Сейчас продолжаются следственные действия. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

В Винницкой области автомобиль ВАЗ во время поворота столкнулся с Renault, который двигался позади него. Травмы получили 41-летний водитель ВАЗа и пятеро детей в возрасте от 3 до 11 лет.

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