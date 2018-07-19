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четверг, 19 июля 2018 10:21

Мэра-взяточника полиция снова поймала с поличным

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Мэра-взяточника полиция снова поймала с поличным
Москаля в марте 2018 приговорили к 6,5 годам за взятку. Но мэр продовжает управлять городом

Правоохранители задержали мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля за взяточничество. Это второй случай вымогательства за неполных 3 года на посту главы города.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, Москаля в марте 2018 приговорили к 6,5 годам за взятку. Но мэр продолжает управлять городом, поскольку апелляция постоянно переносится.

"Чтобы не потерять навыки, решил этот Москаль снова взять неправомерную выгоду на 68,7 тысячи гривен. Но полиция и прокуратура тоже не потеряла бдительность. Москаль снова в наручниках!" - написал Луценко.

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Политическая система перестала бояться правосудия, сейчас ситуация с коррупцией в Украине ухудшилась. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Дата
19
июля

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