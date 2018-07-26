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четверг, 26 июля 2018 18:29

Мэра областного центра отправили в отставку

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Мэра областного центра отправили в отставку
Мэра Черновцов Алексея Каспрука отправили в отставку. Фото: promin.cv.ua

Черновицкий городской совет на сессии 26 июля принял решение о досрочной отставке мэра Алексея Каспрука.

Об этом сообщает местный сайт molbuk.ua

Увольнение городского головы во время тайного голосования поддержали 29 депутатов. Еще 13 избранников не участвовали в голосовании, о чем они публично заявили. В частности, не голосовал "Блок Петра Порошенко".

После отставки мэра секретарь горсовета имеет 15 дней, чтобы подать обращение в Верховную Раду о назначении новых выборов городского головы.

У парламента есть 90 дней для рассмотрения этого обращения. После согласования на проведение избирательной гонки еще 60 дней, пишет "Чернівецький промінь"

В то же время, председатель фракции "Народний фронт" Максим Бурбак в Facebook назвал решение горсовета незаконным.

Алексей Каспрук в 2012-м возглавил на Буковине областную организацию партии "Фронт змін" Арсения Яценюка.

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24 июля мэр Ирпеня Владимир Карплюк заявил о сложении полномочий и подготовку к парламентским выборам.

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26
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