Мэр Тернополя назвал условие, при котором в городе введут локдаун

Ранее Сергей Надал заявлял об отказе усиливать карантин в городе. Фото: Facebook

Городской председатель Тернополя Сергей Надал заявил, что город перейдет в режим локдауна, если будет угроза здоровью и жизни Тернополя.

Об этом он написал в Facebook.

Ранее Сергей Надал заявлял об отказе усиливать карантин в городе.

По его словам, в Тернополе уменьшалось количество инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с диагнозом "коронавирусная инфекция".

"После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения. Готовые принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни Тернополя", - отметил Надал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменится робота столичного транспорта во время локдауна

Он говорит, что при росте количества больных Тернополь перейдет в режим жесткого карантина.

"Мы никогда не будем рисковать здоровьем жителей нашей общины. Мы ежедневно мониторим ситуацию. Решения принимаются на основе оценки динамики заболеваемости. Это практика борьбы с пандемией всех цивилизованных стран. Если показатели заболеваемости уменьшаются - карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются - карантин усиливают, соответственно мы будем прислушиваться к решению Кабинета Министров", - сказал Сергей Надал.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения в Украине жесткого карантина с 8 января.