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суббота, 02 мая 2020 09:41

Мэр Черкасс заявил об угрозах из Офиса президента

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Мэр Черкасс заявил об угрозах из Офиса президента
Бондаренко вызвали на допрос из-за ослабления карантина. Фото: facebook.com/Анатолій Бондаренко

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ему поступили угрозы от первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Он выложил в Facebook переписку якобы с сотрудником ОП.

"В следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас в последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты", - написал ему абонент, подписанный как "Сергей Трофимов".

На вопрос Бондаренко, или это угрозы, собеседник ответил: "Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым ​​одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?"

"Вы забыли, в какой стране живете", - прокомментировал Бондаренко.

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1 мая в Черкассах начали ослаблять карантин. Начал курсировать городской транспорт. Открыли базары, часть непродовольственных магазинов, заведений.

В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство. Мэра Анатолия Бондаренко вызвали на допрос.

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