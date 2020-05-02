Мэр Черкасс заявил об угрозах из Офиса президента

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ему поступили угрозы от первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.
Он выложил в Facebook переписку якобы с сотрудником ОП.
"В следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас в последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты", - написал ему абонент, подписанный как "Сергей Трофимов".
На вопрос Бондаренко, или это угрозы, собеседник ответил: "Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?"
"Вы забыли, в какой стране живете", - прокомментировал Бондаренко.
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1 мая в Черкассах начали ослаблять карантин. Начал курсировать городской транспорт. Открыли базары, часть непродовольственных магазинов, заведений.
В ответ на это правоохранители открыли уголовное производство. Мэра Анатолия Бондаренко вызвали на допрос.
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