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суббота, 28 сентября 2019 15:18

Массовое минировании в Харькове: 2226 человек эвакуировали, взрывчатку не нашли

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Массовое минировании в Харькове: 2226 человек эвакуировали, взрывчатку не нашли
Полиция ищет телефонного террориста. Фото: УНИАН

Полиция Харькова проверила сообщения о минировании торговых центров, медицинских учреждений и жилых домов.

Взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской обл.

О фальшивом минировании сообщили вечером 27 сентября. Поэтому эвакуировали 2226 человек.

Всего сообщили о минировании 51-го объекта. Это 22 торговых центра, 8 медучреждений и жилые дома.

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"Специалисты взрывотехнического управления обследовали помещения и прилегающую территорию, никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - отметили в полиции.

По факту возбуждено уголовное производство. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

27 сентября около 17.40 в Днепре сообщили о заминировании 22 домов, 14 детских садов, 13 больниц, более 20 торговых центров, вокзалов, мостов и трамвайного депо.

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