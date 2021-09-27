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вторник, 28 сентября 2021 00:01

Масштабное ДТП с маршруткой: погибли четыре человека, пострадали семь

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Масштабное ДТП с маршруткой: погибли четыре человека, пострадали семь
В Николаевской области произошло ДТП. Фото: Украинская правда

Вблизи села Широкое Николаевской области произошло масштабное ДТП с маршруткой и грузовиком.

Погибли четыре человека, пострадали – еще семь, сообщил OBOZREVATEL.

Столкнулись два транспортных средства: маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz и грузовое авто КамАЗ.

Жертвами ДТП стали водитель маршрутки и трое пассажиров. Травмы получили семь человек, которые также ехали в Mercedes-Benz.

На месте происшествия работала скорая помощь и правоохранительные органы.

Mercedes-Benz двигался в направлении Снигиревки и, по информации журналистов, перевозил рабочих, которые убирали овощи на полях.

После столкновения с фурой микроавтобус отбросило на обочину и транспортное средство влетело в прицеп стоящего там КамАЗа.

Четверо человек, предварительно, скончались на месте ДТП. Один из них – 15-летний парень.

Четверо из семи пострадавших в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимацию.

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В Днепропетровской областной клинической больницы им. Ильи Мечникова умерла вторая пострадавшая в аварии с мусоровозом. Авария произошла 25 сентября примерно в 00:36 на ул. Гагарина в Днепре. Mitsubishi Еvolution выехал на встречную полосу и влетел в мусоровоз MAЗ. Погибла 20-летняя пассажирка легковушки. Еще двое и водитель травмированы. Их с покореженного авто освобождали спасатели.

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