Масштабное ДТП с маршруткой: погибли четыре человека, пострадали семь

В Николаевской области произошло ДТП. Фото: Украинская правда

Вблизи села Широкое Николаевской области произошло масштабное ДТП с маршруткой и грузовиком.

Погибли четыре человека, пострадали – еще семь, сообщил OBOZREVATEL.

Столкнулись два транспортных средства: маршрутный микроавтобус Mercedes-Benz и грузовое авто КамАЗ.

Жертвами ДТП стали водитель маршрутки и трое пассажиров. Травмы получили семь человек, которые также ехали в Mercedes-Benz.

На месте происшествия работала скорая помощь и правоохранительные органы.

Mercedes-Benz двигался в направлении Снигиревки и, по информации журналистов, перевозил рабочих, которые убирали овощи на полях.

После столкновения с фурой микроавтобус отбросило на обочину и транспортное средство влетело в прицеп стоящего там КамАЗа.

Четверо человек, предварительно, скончались на месте ДТП. Один из них – 15-летний парень.

Четверо из семи пострадавших в тяжелом состоянии и были госпитализированы в реанимацию.

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