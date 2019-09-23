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понедельник, 23 сентября 2019 18:36

"Мармелад и сало с хреном" - как встречают львовян в центре Подолья
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В Виннице состоялся пресс-тур
Фото: Ирина Кальченко
В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур

20-22 сентября состоялся пресс-тур по городу. ИЗ Львова приехали 5 журналистов и фотографов, чтобы ближе познакомиться с Винницей и посетить популярные места.

В пятницу, 20 сентября после прибытия львовяне увидели свето-музыкальный фонтан Рошен и насладились винницких блюд в ресторане.

"А за кого Винница голосовала, простите?", - спрашивает журналист "Высокого Замка" Галина Ярема.

Винничане голосовали за Зеленского. Но больше людей отдавали голос не за новую власть, как против старой.

В ресторане официант принес салат с рукколой, помидорами и брынзой, лежни с тыквой, мясную тарелку с салом, хреном и аджикой, свинину под ягодным соусом и компот.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур

На следующий день утром львовские гости посетили музей моделей транспорта, самую популярную кофейню-музей города "Господин заваркин и сын", прогулялись еврейскими улицами города.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур
Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур

Также для гостей Виннице провели экскурсию по свято-преображенскому кафедральному собору и музею Пирогова. Посетили усыпальницу, где 138 лет лежит забальзамированный Пирогов.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур
Желающие смогли купить винницкого сала и хрена.
Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур

Обедали на корабле "Ласточка".

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур

"Вижу, что у реки есть много частных домов. А когда вода поднимается, не затапливает?", - спрашивает Анна Дулиба.

"Водоканал контролирует прилив воды ", - успокаивает женщину экскурсовод Ирина Грищук.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур

Под вечер посетили Автомотовелофототелерадио ретро-музей. Львовяне охотно фотографировались и примеряли костюмы военных.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур

Ужинали в ресторане "Конь в противогазе", который скоро должен открыться.

"Сегодня состоится первая презентанция для вас", - говорит Наталья Балюк из департамента маркетинга и туризма города.

Интерьер выполнен в военном стиле первой мировой. Алюминиевая посуда. На стенах висят мечи и ружья. Вместо диванов - сиденья, которые использовали для езды верхом.

Перед тем как сесть за стол продегустировали 4 вида напитков собственного производства. Официантка принесла овощные салаты, вареники с мясом, сало с хреном, свежий багет и намазанки.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур
Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур

"Придется признаться, что вареники у вас вкуснее, чем во Львове", - улыбается Василий Трухан, журналист "Депо. Львов."

В завершение тура Наталья Балюк подарила всем эко сумки, носки, мед и мармелад.

"Винница нам очень понравилась. Но все мои впечатления вы сможете прочесть на страницах Высокого Замка", - говорит Галина Ярема, журналистка "Высокого Замка".

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся пресс-тур
В Виннице состоялся пресс-тур
22 сентября, в центре Винницы, прошли джазовые завтраки. Мероприятие состоялось в ресторане Mont Blanc.

Такие завтраки проводятся уже в 23-й раз на фестивале "Vinnytsia JazzFest". В этом году он получил лозунг "блестящий". В течение 20-22 сентября выступят известные звезды мирового джаза из восьми стран мира.
Автор: Ирина Кальченко
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