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Мамонту, которому 30 тысяч лет, выдали паспорт

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Автор: vezha
 

После долгих лет ожидания скелет мамонта Винницкого краеведческого музея, наконец получил свое имя. Его назвали Винни.

Конкурс "Придумай имя для мамонта" начали еще летом прошлого года. На 1-м этапе отбирали варианты имен с 1600 предложенных. В конце концов выбрали 5: Мени, Фаунд, Винни, Мавин и Тени, пишет "Вежа".

На 2-м этапе провели интернет-голосования. Все желающие также могли проголосовать и в музее, бросив бумажку в ящик с вариантом, который им больше нравился.

Сегодня наконец состоялся подсчет голосов.

Автор: vezha
 

"О присвоении имени нашему мамонту говорим уже очень давно. Я в музее более 30 лет работаю. Когда я только пришла сюда, уже говорили, что надо мамонта назвать. Но как-то тогда не сложилось", - говорит директор музея Екатерина Высоцкая.

5 сотрудников музея и Маричка Ирга перечисляли бумажки из ящиков для голосования. Рядом на экране были освещены результаты голосования.

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Сначала думали, что победителем станет вариант имени "Мавин". Именно он был самым популярным среди интернет-пользователей.

И все же, по результатам подсчета голосов, новое имя винницкого мамонта - Винни, 358 голосов: 337 бумажек и 21 голос от интернет-пользователей.

Винни, которому уже более 30 тыс. лет, получил свидетельство и паспорт.

Автор: vezha
 

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