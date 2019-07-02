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вторник, 02 июля 2019 10:06

Мальчик подцепил смертельную инфекцию из-за царапин на коленях

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Мальчик подцепил смертельную инфекцию из-за царапин на коленях
Мальчик заразился столбняком, когда поцарапал колено. Фото Deskgram

У 12-летнего мальчик из Яворивского района Львовской областной диагностировали инфекционное заболевание - столбняк.

Его доставили в детскую областную больницу ОХМАТДЕТ в субботу, 29 июня, пишет zaxid.net.

"20 дней назад мальчик упал и поцарапал колено. Через раны инфекция попала в организм. По словам матери, он не имел прививки от столбняка. Из 7 случаев столбняка среди детей, мы фиксировали за последние годы, двое - из Яворивского района. Чаще всего это заболевание диагностируем именно летом, когда дети бегают, падают, получают различного рода травмы, через которые и инфицируются", - говорит Александра Бурда, заместитель главного врача Охматдета.

Мальчик находится в травматологическом отделении больницы. У него нетяжелая форма столбняка, но как поведет себя болезнь дальше, спрогнозировать трудно.

Столбняк - это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему и проявляется сильными судорогами. В тяжелых случаях больной выгибается дугой, опираясь на пятки и затылок. Если немедленно не начать лечение, пациент может умереть. Может вызвать тяжелые осложнения - асфиксию и остановку сердца. По данным Минздрава, от тяжелых форм этого заболевания смертность достигает более 50%.

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Инфицироваться можно при попадании грязи в рану или порез, в результате укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. Споры бактерий живут в почве и кишечном тракте животных. От человека к человеку это заболевание не передается.

Защититься от болезни можно только вакцинацией. Детям следует получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. В возрасте 6 и 16 лет необходимо ревакцинация. Взрослым нужно обновлять прививки от столбняка каждые 10 лет.

В Виннице в крайне тяжелом состоянии находится 2-летняя девочка, больная столбняком. Ребенок лежит в областной детской инфекционной больнице. По словам врачей, ребенок заболел около месяца назад и сейчас находится в коме.

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