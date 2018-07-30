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понедельник, 30 июля 2018 17:06

"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
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Автор: Gazeta.ua
  2012-го Иван Сухой смастерил улей-гармонику, которую назвал Лесей - в честь младшей дочери
2012-го Иван Сухой смастерил улей-гармонику, которую назвал Лесей - в честь младшей дочери

Уникальный музей гармоник в Жашкове насчитывает сотню раритетных инструментов. Их собрал музыкант и коллекционер Иван Сухой. Он проводит посетителям музыкальные экскурсии, дает пробовать играть и рассказывает о самых ценных экспонатах. В частности, есть три гармоники первого российского гармониста Петра Невского и инструмент атамана Нестора Махно.

"Гармонику Нестора Махно нашел в селе Крутьки Золотоношского района Черкащины, - рассказывает Иван Иванович журналу "Країна". - Махно там устраивал погромы евреев. Когда его погнала Чапаевская дивизия, свою гармошку оставил в деревне. Ее хранил мой друг-гармонист. Мог оставить в себя, но передал в мой музей, чтобы сохранить. Это - тульская гармоника с 1920-х. В своем дневнике учительница Галина Кузьменко, жена Махно, писала, что ее муж вечером мог выпить, а наутро - играть на гармонике и гонять гусей. инструмент до сих пор издает звуки. Но чтобы играть, его нужно реставрировать".

Автор: Gazeta.ua
  Гармонику Нестора Махно нашел в селе Крутьки Золотоношского района Черкасской области
Гармонику Нестора Махно нашел в селе Крутьки Золотоношского района Черкасской области

Музей действует с 2006 года в комнате Жашковской музыкальной школы. Обустроили помещение и построили отдельный вход на средства 44 меценатов.

Иван Иванович проводит экскурсии ежедневно. Встречает посетителей у входа в музей, играя на гармонике. Некоторые экспонаты из музейной коллекции делал собственноручно.

28 лет назад сделал гармонику-сапог
Фото: Gazeta.ua
2012-го Иван Сухой смастерил улей-гармонику, которую назвал Лесей - в честь младшей дочери
Гармоника Петра Невского, которую называют "стиральная доска"
Гармонику Нестора Махно нашел в селе Крутьки Золотоношского района Черкасской области
Белорусскую рояльную гармонику подарил коллега в 1996 году после одного из музыкальных конкурсов в Беларуси

"28 лет назад сделал гармонику-сапог. Дочь Оксанка увидела, как россияне играют на подобном в шоу "Играй гармонь". Попросила сделать похожую. Сапог складывал около 5 месяцев. Старую обувь примерно 45 размера случайно нашел в местном доме культуры. Музыкальный механизм внутри закладывал сам. Кнопки поставил со стороны халявы и каблука. У меня есть еще одна подобная гармоника с женской обуви. Форма или размер на звук не влияет".

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Полный материал об экспонатах музея гармоники в Жашкове читайте в журнале "Країна" от 26 июля.

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