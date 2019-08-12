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понедельник, 12 августа 2019 10:39

Люди массово отравились в церкви: подробности

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Люди массово отравились в церкви: подробности
Пострадавшие за день до отравления употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Должок Винницкой области. Фото: Всім

В Винницкой области отравились 11 человек. Среди них - трое детей.

Пострадавшие обратились в больницу 10-11 августа. Им поставили диагноз острый гастроэнтероколит, передает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Оказалось, что пострадавшие за день до отравления употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в селе Должок Винницкой области. На мероприятии было около 70 человек.

На территории храма проводят противоэпидемические мероприятия.

В Ровенской области на свадьбе отравились 39 человек, среди них - 8 детей. Пострадавшие накануне питались в одном из местных кафе.

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12
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