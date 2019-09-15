Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города

14 сентября Винница праздновала свое 656-летие. На день города организаторы устроили немало развлечений.
Gazeta.ua подготовила топ самых интересных фото с празднования.
На площади Фонтана в центральном парке имени Горького состоялся фуд фест. Жители и гости города имели возможность выпить холодного пива и поесть шашлыка и овощей-гриль.
Возле городской башни волонтеры организовали "Хвост фест". Бесплатно дарили бездомных собак и кошек. Обязательным требованием было наличие паспорта.
В 19: 30 с большим опозданием состоялся долгожданный для винничан и гостей города концерт. Ведущими были участники команды Лиги Смеха "Отдыхаем вместе" Александр Степаненко и Дмитрий Зелинский.
Организаторы пригласили Ирину Федишин и РіапоБой.
Уже возле театра начинаются торжественные мероприятия. Дорогу от остановки "Театральная" в сторону центра и до Майдана Независимости, перекрыли. Рядом с телестудией "Винтера" местные продают магниты с изображением Виннице. Просят от 10 до 50 гривен.
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