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воскресенье, 15 сентября 2019 07:04

Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
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День города, Винница, 2019
Фото: Ирина Кальченко
День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019

14 сентября Винница праздновала свое 656-летие. На день города организаторы устроили немало развлечений.

Gazeta.ua подготовила топ самых интересных фото с празднования.

Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019

На площади Фонтана в центральном парке имени Горького состоялся фуд фест. Жители и гости города имели возможность выпить холодного пива и поесть шашлыка и овощей-гриль.

Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019

Возле городской башни волонтеры организовали "Хвост фест". Бесплатно дарили бездомных собак и кошек. Обязательным требованием было наличие паспорта.

Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019

В 19: 30 с большим опозданием состоялся долгожданный для винничан и гостей города концерт. Ведущими были участники команды Лиги Смеха "Отдыхаем вместе" Александр Степаненко и Дмитрий Зелинский.

Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019

Организаторы пригласили Ирину Федишин и РіапоБой.

Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
Изюминкой праздничного концерта стала рок-группа "Ляпис-98".
Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
Автор: Ирина Кальченко
  День города, Винница, 2019
День города, Винница, 2019
14 сентября в Виннице начались празднования 656-летия города. Официальные празднования начались в 14:00. Традиционно улица Соборная стала пешеходной.

Уже возле театра начинаются торжественные мероприятия. Дорогу от остановки "Театральная" в сторону центра и до Майдана Независимости, перекрыли. Рядом с телестудией "Винтера" местные продают магниты с изображением Виннице. Просят от 10 до 50 гривен.
Автор: Ирина Кальченко
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