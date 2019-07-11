Львовское метро может стать реальностью

Во Львове городская рада поддержала петицию о размораживании проекта строительства метрополитена.
Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова отныне должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса, сообщает Zaxid.net.
В петиции говорится, что за 10-15 лет ко Львову присоединятся несколько близлежащих населенных пунктов.
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Чтобы не было транспортного коллапса, городу нужно метро.
В харьковском метро собака лежала на путях и не реагировала на звуки поезда и крики пассажиров.
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