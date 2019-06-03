Ликвидировали очереди в детсады

vmr.gov.ua В Виннице с нового года уже не будет очередей в детсады

В Виннице с нового года уже не будет очередей в детсады.

В городе продолжается строительство 4 дошкольных учебных заведений вблизи новых жилых комплексов.

"Такую задачу поставил перед нами правительство. На сегодняшнее время в Виннице только 408 детей в очереди, которых не устроили в детсад в прошлом году. До конца года очередь автоматически ликвидируется. Еще в 2008 году на очереди находилось 3 тысячи детей", - говорит Gazeta.ua руководитель Департамента образования Винницкого горсовета Оксана Яценко.

Потребность в строительстве новых детсадов и открытии новых групп появилась из-за миграции молодых семей с детьми, отметила Яценко.

Первый детсад в этом году откроют в жилом комплексе "Turkish city". В нем будет функционировать четыре группы нa 120 детей. Далее откроют детсад вблизи жилого комплекса "Авалон 5".

После завершения инвестором строительства, муниципалитет обеспечит заведение мебелью, специальным оборудованием и инвентарем.

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В Винницкой области до конца года не будет очередей в детские сады. Открывают новые дошкольные учреждения и новые группы в действующих детсадах. Сейчас у нас в области очередь составляет 1416 детей, в 2016 было почти 2000.