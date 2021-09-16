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четверг, 16 сентября 2021 11:21

Лицеистка потеряла сознание на физкультуре и скончалась в больнице

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Лицеистка потеряла сознание на физкультуре и скончалась в больнице
В Полтаве школьница умерла после урока физкультуры. Фото: unsplash.com

В реанимации полтавской больницы умерла 10-летняя школьница.

Ребенку стало плохо на уроке физкультуры в полтавском лицее №33, сообщили Gazeta.ua в пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Трагедия произошла около 16:00 в среду, 15 сентября. Во время урока физкультуры пятиклассники играли в футбол - обводили мяч вокруг фишек.

"Ребенку стало плохо. Потеряла сознание. Учитель и медсестра начали делать реанимацию, вызвали" скорую ". Медики, приехавшие по вызову, доставила ребенка в больницу, но спасти жизнь девочки не удалось", - рассказал начальник отдела коммуникации областной полиции Юрий Сулаев .

Девочку госпитализировали в реанимацию Первой городской больницы, которая была ближе всего к школе. Но интенсивная терапия оказалась неэффективна. Через полчаса врачи констатировали смерть ребенка. Пока не называют причин. Тело направили на исследование в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

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Согласно информации из учебного заведения, школьница не имела проблем со здоровьем. На физкультуре посещала общую группу.

В полиции открыли уголовное производство по факту смерти ребенка. Проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства трагедии.

В Браилове Винницкой области в школе умерла второклассница Эльмира Купчишин. Она на перемене пожаловалась, что болит голова, а уже через несколько минут внезапно потеряла сознание.

Сначала ее спасала школьная медсестра, а потом реанимировали медики "скорой". Но все их усилия оказались тщетными. Посмертно врачи диагностировали у девочки инсульт.

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