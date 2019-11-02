Лесник перепутал пакеты с взяткой для детектива НАБУ

Лесник предлагал взятку, чтобы закрыли уголовное дело. Фото: politeka.net

Председатель Гутянского лесхоза на Харьковщине Виктор Сыса, которого задержали за попытку подкупить детектива НАБУ, перепутал пакеты с деньгами.

Предлагал взятку 100 тис, но почему-то принес 110 тис, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Даже не знаем, почему. Когда детектив под запись набрал его и сказал, а чего 110?" Но, я перепутал пакеты ... ", - рассказал Сытник.

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Лесник предлагал взятку, чтобы закрыли уголовное дело о продаже древесины и лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему предпринимателям.

Мужчину задержали по статье о даче взятки должностному лицу. Сейчас силовики проводят неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

30 октября детективы НАБУ задержали подозреваемого Виктор Сысу во время передачи взятки.Осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.