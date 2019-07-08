Легковик на столичных номерах слетел в пруд: есть погибшие

7 июля в селе Ходаки, Барского района Винницкой области произошло ДТП. В ней погибли 2 человека.

Водитель автомобиля Opel на киевских номерах не справился с управлением на закругленном участке дороги. Легковушка слетела с дороги в пруд. Во время ДТП погибли два человека – 17-летняя девушка и 22-летний парень

Еще один пассажир и водитель транспортного средства остались живы.

"По предварительной информации, водитель превысил скорость. Он был пьян", — говорят в пресс-службе полиции Винницкой области.

Авто из водоема доставали спасатели. Водителю грозит до 10 лет заключения.

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5 июля полицейский на "Volkswagen Transporter" врезался в 3 машины, которые стояли в ряд, ожидая включения зеленого сигнала светофора. Авария произошла в 03:00 на перекрестке улицы Лебединского и Максима Шимко. Патрульный полицейский протаранил "ВАЗ-21099", "Mitsubishi Grandis" и "Daewoo Lanos". Удар был такой силы, что "девятку" смяло. В ней пострадали двое детей 10 и 15 лет. Управлял микроавтобусом патрульный полицейский, который находился вне службы.