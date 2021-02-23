Ледяные глыбы падают с крыш и разрушают машины

Только в течение вчерашнего дня, 22 февраля, в двух райотделах полиции копы приняли с десяток заявлений от пострадавших Фото: pixabay.com

Во Львове из-за оттепели с крыш падает лед и крушит авто.

Только в течение вчерашнего дня, 22 февраля, в двух райотделах полиции копы приняли с десяток заявлений от пострадавших, пишет tsn.ua. Одну из машин хозяйка припарковала в центре города. Утром нашла авто избитым ледяной глыбой с погнутой крышей и разбитым стеклом багажника.

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Юристы в таких ситуациях советуют обращаться за компенсацией к балансодержателю дома, с которого упала глыба. Кроме того, необходимо зафиксировать все на фото или видео, найти свидетелей, которые смогут все подтвердить в суде.

В основном, говорит специалист, суд обязывает виновников возмещать убытки автомобилистам.

23 февраля Украину еще коснется морозный холод. Восточная часть страны, Сумская, Черниговская, Полтавская и Днепр с районами попадут в ощутимые "минусы". Запад и юг будут теплые.