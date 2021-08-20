Курортный сезон в разгаре. Перенесут ли обучение в одесских школах?

В Одессе обучение в школах не перенесут. Фото: omr.gov.ua

Учебный процесс в одесских школах начнется 1 сентября. Ранее в Одесской ОГА предложили перенести начало учебного года на 20 сентября с целью продолжения курортного сезона. Это предложение поддержали руководители Николаевской и Херсонской ОГА.

Однако в мэрии Одессы такую идею отвергли.

"В соответствии с разделом III Закона Украины "О полном общем среднем образовании" образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится не меньше 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день", - говорится в сообщении.

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Одесские чиновники также напомнили, что структура и продолжительность учебного года, а также занятий, отдыха между ними и формы организации образовательного процесса определяются педсоветом учебных заведений в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

1 сентября начинается учебный год. В школы пойдут 4,2 млн учеников, более 400 тыс. из них сядут за парты впервые.