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четверг, 28 февраля 2019 17:10

Купаются и играют: показали медведей, которые вышли из зимней спячки

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Купаются и играют: показали медведей, которые вышли из зимней спячки
Медведи вышли из спячки. Фото: pixnio.com

В Черкасском зоопарке медведи вышли в вольер после зимней спячки. В ней животные провели два месяца.

"Бывало они по 5-7 дней не просыпались. Все зависело от погоды. Чем ниже, тем лучше", - говорит заведующая отделом млекопитающих Юлия Ивашук в сюжете "UA Черкассы".

По словам директора Евгения Вана, чтобы после зимы медведи комфортно себя чувствовали, работники почистили водоемы и задекорировали помещения.

Работники зоопарка планируют проводить для посетителей показательное кормление животных.

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Фотографы Тул и Бруно Моранди 18 лет фотографируют по миру людей и красочные пейзажи. Но они не могли не заметить кошек, которые играли и грелись на солнце. Они были уличными. Казалось, что эти харизматичные животные были везде, куда бы фотографы не ступили.

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