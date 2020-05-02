Куликово поле: задержали двух провокаторов

Фото: Укрінформ

В Одессе у Куликова поля и Соборной площади полиция задержала двух провокаторов.

"Требование одевать повязки незаконно, жители многих европейских стран их не носят, я тоже не буду", - заявил один из одесситов летнего возраста, которого остановили возле Куликова поля, передает Укринформ.

Полицейские сопроводили его в служебный автомобиль.

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Также задержали молодого спортивного телосложения, который попытался сорвать наклейку с украинской символикой с сумки одессита.

У Куликова поля полицейские через громкоговорители постоянно напоминают о карантине, направленном на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Перед входом на Куликово поле выстроилась очередь людей. Один из них возмутился украинским языком стримера Валентина Ткачука и обругал его. Другой участник очереди ударил стримера. Началась схватка, которую остановили проукраинские активисты. Полиция развела Ткачука и нападающих в разные стороны. Никого не задерживали.