Кукуруза, подсолнечник и яблоки – черкасские аграрии собираются собрать рекордный урожай

Погода в этом году – идеальная для кукурузы

Черкасские аграрии не могут собрать пшеницу. Мешают ежедневные дожди.

"Дожди льют каждый день, - говорит фермер из села Лесовое Тальновского района Михаил Глийовий. Не дают собрать пшеницу, ячмень и горох. Горох уже лопается и портится. Если еще и подует ветер и колоски начнут биться друг о друга - осыплется и будут большие потери. Плюс страдает качество урожая - с каждым дождем в зерне уменьшается количество клетковины".

"Хорошо, что дождь идет не сплошной полосой, а местами, - говорит начальник управления агропромышленного развития Тальновской райгосадминистрации Виталий Захарчук. - Технику выводим в поле при малейшей возможности. Урожай ранних зерновых неплохой - пшеница в среднем дает по 51 центнера с гектара. Надеемся, что с субботы, 28 июля, дожди прекратятся".

В то же время большая влажность и высокая температура способствуют росту поздних культур.

"Погода идеальна для кукурузы, сои, подсолнечника, - говорит фермер Николай Булатецкий из Черкасс. Он выращивает кукурузу на Полтавщине и в Геронимовке вблизи Черкасс - Есть достаточно влаги, в период вегетации не было палящего солнца и длительного похолодания. Ожидаю, что нынешняя кукуруза даст рекордный урожай. По крайней мере я надеюсь получить от 100 до 120 центнеров с гектара. Даже вредителя-бабочку не было. Другое дело, что во время сбора урожая начнутся грязные игры на рынке: коллапс на приемных пунктах, где надо сушить кукурузу, задержка вагонов. Мафия не дает "Нибулону" углубить русло Днепра и начать транспортировать кукурузу баржами".

Рекордный урожай кукурузы и подсолнечника ожидает и Михаил Глийовий.

"Думаю, что по кукурузе будет рекорд, - говорит Михаил Степанович. - То же касается и подсолнечника".

Агроном Василий Меленчук с Уманского района утверждает, что сейчас выгодно сеять рапс.

"Он никогда у нас не получался, но, похоже, этот год будет очень благоприятным".

Василий Александрович говорит, что погода способствует хорошему урожаю фруктов.



"Вал яблок тоже будет очень большой. Лучший за последние годы. То же касается груш. Что приятно - очень много деревьев генеративных почек. Генеративные - это такие почки, из которых весной развивается цветок. Вегетативная - листья. Так вот: несмотря на большой урожай яблок и груш на деревьях много генеративных почек. А это значит, что в следующем году деревья не отдыхать, а снова обильно будут плодоносить. Единственный минус погоды - влажность способствует развитию болезней. Растения надо вовремя обрабатывать против вредителей".



"Такого урожая яблок, как мы получим в этом году еще никогда не было, - говорит фермер Николай Олейник из села Шевченково Звенигородского района. Сейчас с ужасом смотрю на каждую тучку. Если бы только не было града! Тогда буду иметь 40-45 тонн яблок с гектара сада. Сравните с советскими временами: тогда сады давали 19 тонн максимум. Это просто чудо, что удалось вырастить в этом году. Конечно, цены не будет. Белорусы, которые в себя яблок почти не выращивают, поняли суть бизнеса. Раньше за килограмм хороших яблок они платили 25-28 гривен и все впоследствии экспортировали в Россию. А этой весной уже платили только по 15 гривен. Что интересно, имеют доходы, фактически, ничего не прилагая, ведь российский рынок для нас закрыт".

Николай Олейник говорит, что из первой партии проданных нынешних яблок обязательно купит защитную сетку от града.

"Накрою хотя бы два-три ряда. И то буду с урожаем", - говорит.

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