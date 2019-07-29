Крымская татарка покинула ресторанный бизнес и пошла служить в Нацгвардию

Автор: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008 Крымская татарка Эльзара Ибрагимова рассказала, почему ушла служить в Нацгвардию

Крымская татарка Эльзара Ибрагимова заключила контракт с Нацгвардией и приняла присягу на верность Украине. Пошла служить пулеметчицей в воинскую часть №3008, которая дислоцируется в Виннице.

Из Крыма переехала с семьей в Винницкую область к родным в 2013 году, за год до аннексии. После школы выучилась на парикмахера-визажиста. Но по профессии не смогла работать.

"Каждый человек приходил и приносил в мой дом свою энергетику. И не всегда позитивную. Случались клиенты, так называемые - энергетические вампиры. Они очень утомляли. Вытягивали всю энергию. Поэтому бросила эту работу и начала работать в ресторанном бизнесе. Начинала с официантки-бармена в соседнем селе. Когда училась в Виннице, параллельно работала официанткой в ​​разных ресторанах, а потом менеджером. Рано начала работать, чтобы не сидеть на плечах у родителей", - вспоминает Эльзара Ибрагимова.

Автор: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008 Крымская татарка Эльзара Ибрагимова рассказала, почему ушла служить в Нацгвардию

Служить в армии мечтала еще подростком. Тогда с подружкой представляла, как создадут армию для девушек, такую как для мужчин.

Автор: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008 Крымская татарка Эльзара Ибрагимова рассказала, почему ушла служить в Нацгвардию

"Единственное, что меня останавливало, то это бы приходилось стрелять. Переломным моментом стал конец 2018 года и начало 2019-го. Тогда решила кардинально изменить жизнь. Уволилась из ресторана, где работала менеджером. В то время увидела объявление в интернете на каком-то сайте, что военная часть №3008 Нацгвардии приглашает на работу. Я пошла в отдел кадров. Начала собирать документы. Никто в семье не знал об этом. Ни муж, ни родители. До сих пор помню, выражение лица своего будущего мужа. Тогда как раз праздновали годовщину знакомства. Он моет посуду и я выдала: "я иду в армию". Наступила минута тишины. Подумал, что это его мама настроила меня стать военной. Она служит в патрульном батальоне. Работает поваром. Очень обрадовалась такой новости. Зато моя мама расстроилась", - рассказывает девушка.

Автор: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008 Крымская татарка Эльзара Ибрагимова рассказала, почему ушла служить в Нацгвардию

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Мама отговаривала от мысли стать военным и подписывать контракт.

"Большую поддержку оказал подполковник Протопиш и капитан Влад Богданов. Они по-человечески говорили. Что будет тяжело. Впервые пришла к ним в красном кашемировом пальто и на каблуках. Дали померить 14-килограммовый бронежилет, чтобы почувствовала, что это такое. С ним придется бегать. Именно с их поддержкой и установками я все смогла. Прошла курс молодого бойца и приняла присягу", - говорит военная.

Автор: фото предоставлено пресс-службой В/ч 3008 Крымская татарка Эльзара Ибрагимова рассказала, почему ушла служить в Нацгвардию

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