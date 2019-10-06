Кровь на лестнице и непристойные картинки - депутат заявляет о давлении и угрозах

Фото: Фото предоставлены Татьяной Паутовой

Депутат Полтавского городского совета Татьяна Паутова заявляет о давлении и угрозах в свой адрес. Связывает это со своим решением выйти из фракции "БПП".

О ситуации Татьяна Паутова рассказала Gazeta.ua во время экстренно созванной пресс конференции.

В пятницу 4 октября во время сессии Полтавского городского совета Татьяна Паутова заявила о своем выходе из фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность". Одновременно с уведомлением о выходе заявила также о устные угрозы в свой адрес.

Вечером того же дня начались постоянные телефонные звонки, а в субботу наклейками с ее фотографией, номером телефона и предложением интимных услуг неизвестные заклеили двери подъезда и стекло на автомобилях, стоявших на окружающих дворах. Похабный надписями обрисовали стены подъезда и один из гаражей неподалеку многоэтажки, где живет Паутова.

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Женщина заявляет, что постоянно получает в свой адрес сообщения и звонки с угрозами. Пока никого не обвиняет, но связывает это со своим решением. Показала некоторые телефонные разговоры и переписку. По ее словам, часть угроз получила из телефона и с профиля некоего Михаила (есть подозрение, что речь о бывшем заместителе городского главы Михаила Шевченко). Голос человека, который угрожает, также на него похож.

Татьяна Паутова написала заявления в полицию прокуратуры и СБУ. Пока не ночует дома - боится не только за свои жизни, но и соседей. В связи с событиями в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

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