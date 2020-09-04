"Красный" Тернополь отказывается ужесточать карантин

Школы и детские сады продолжат работу. Фото: pixabay.com

Несмотря на внесение Тернополя в красную зону, все в городе будет работать в обычном режиме. Школы и детские сады продолжат функционировать. Изменится лишь то, что по городу начнут ездить спецрейсы, которые будут перевозить жителей города при наличии справки с работы.

Соответствующее решение приняли во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространению Covid-19.

"Мы полностью сохраняем транспортную сеть. Транспортные средства будут ездить с табличками "Спецрейс". Также не закрываем образовательные учреждения, они будут работать в штатном режиме", - заявил мэр города Сергей Надал.

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Вчера, 3 сентября, Тернополь вошел в красную зону. Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября. В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, курсирующего транзитом, и из межобластного транспорта.