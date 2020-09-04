"Красный" Тернополь отказывается ужесточать карантин

 
Ексклюзивы
1/5
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 63
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 108
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 387
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 801
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 675
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2583
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 630
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
3
4
3
12
5
Шло к самосуду: пьяный водитель на большой скорости сбил 8-летнего мальчика
Шло к самосуду: пьяный водитель на большой скорости сбил 8-летнего мальчика
Разыскали женщину, которая пыталась украсть ребенка
Разыскали женщину, которая пыталась украсть ребенка
Студенты продавали женщин в сексуальное рабство. Одну из жертв спас клиент
Студенты продавали женщин в сексуальное рабство. Одну из жертв спас клиент
В последний путь провели 37-летнего украинского военного
В последний путь провели 37-летнего украинского военного
Сестра плакала и просила остановиться: 26-летний мужчина порезал родителей
Сестра плакала и просила остановиться: 26-летний мужчина порезал родителей
Видео
Все видео
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Женщина в зимней одежде пыталась украсть ребенка у матери на глазах: все попало на видео
Женщина в зимней одежде пыталась украсть ребенка у матери на глазах: все попало на видео
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2466
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 648
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 954
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5931
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3438
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
04 сентября 2020
Просмотров: 18
Кагебешник XVII століття
У класичній повісті "Маруся" Марії Маркович, відомої під псевдо Марко Вовчок, є важливий епізод. Українська дівчина Маруся допомагає запорозькому ...
пятница, 04 сентября 2020 16:13

"Красный" Тернополь отказывается ужесточать карантин

  Комментировать
&quot;Красный&quot; Тернополь отказывается ужесточать карантин
Школы и детские сады продолжат работу. Фото: pixabay.com

Несмотря на внесение Тернополя в красную зону, все в городе будет работать в обычном режиме. Школы и детские сады продолжат функционировать. Изменится лишь то, что по городу начнут ездить спецрейсы, которые будут перевозить жителей города при наличии справки с работы.

Соответствующее решение приняли во время заседания городского оперативного штаба по противодействию распространению Covid-19.

"Мы полностью сохраняем транспортную сеть. Транспортные средства будут ездить с табличками "Спецрейс". Также не закрываем образовательные учреждения, они будут работать в штатном режиме", - заявил мэр города Сергей Надал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэр Тернополя подхватил коронавирус

Вчера, 3 сентября, Тернополь вошел в красную зону. Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября. В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, курсирующего транзитом, и из межобластного транспорта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Красный" Тернополь отказывается ужесточать карантин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом

"Кто против тирании– встаньте!" – премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

Стуса убили в российском лагере

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 22475
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 10233
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 7848
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7533
&quot;Замужем за одним, а живет с другим&quot;
"Замужем за одним, а живет с другим" Просмотров: 6525
Тернополь
Мэр Тернополя подхватил коронавирус
Мэр Тернополя подхватил коронавирус Просмотров: 180
В Тернополе после родов умерла гражданка Замбии: что известно
В Тернополе после родов умерла гражданка Замбии: что известно Просмотров: 594
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
 Просмотров: 513
Местные выборы: члены ТИК жалуются на отсутствие зарплат
Местные выборы: члены ТИК жалуются на отсутствие зарплат Просмотров: 153
В одной из областей Украины запретили игорный бизнес
В одной из областей Украины запретили игорный бизнес Просмотров: 423
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Тур Пальчевский в Ровно показал запрос на умеренных политиков на западе - политолог
Голосов: 4493
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua