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суббота, 20 марта 2021 19:15

Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля

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Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот приземлился на автомобиль, падая с 6-го этажа. Фото: скриншот с видео

В Днепре кот упал с 6-го этажа жилого дома и разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля Citroen C3 Picasso.

Об этом в Facebook сообщили "Стражи Эспрессо".

По словам хозяйки кота, он соскользнув с подоконника и приземлился на автомобиль. От мощного удара стекло машины пошло большими трещинами.

"Четвероногий вышел погулять на соседнее подоконник, но сорвался вниз. Хозяйкой питомца оказалась местная бабушка. Кто и как будет оплачивать ремонт лобового стекла пока неизвестно", - говорится в описании видео.

В результате инцидента хвостатый сломал лапу.

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По дороге к рынку в городе Турин на 56-летнего итальянца с 8-го этажа упала кошка весом 5,8 кг. Животное погибло на месте, а мужчина попал в больницу с серьезными травмами.

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