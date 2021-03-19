Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля

Кот приземлился на автомобиль, падая с 6-го этажа. Фото: скриншот с видео

В Днепре кот упал с 6-го этажа жилого дома и разбил лобовое стекло припаркованного автомобиля Citroen C3 Picasso.

Об этом в Facebook сообщили "Стражи Эспрессо".

По словам хозяйки кота, он соскользнув с подоконника и приземлился на автомобиль. От мощного удара стекло машины пошло большими трещинами.

"Четвероногий вышел погулять на соседнее подоконник, но сорвался вниз. Хозяйкой питомца оказалась местная бабушка. Кто и как будет оплачивать ремонт лобового стекла пока неизвестно", - говорится в описании видео.

В результате инцидента хвостатый сломал лапу.

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