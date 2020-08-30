Коронавирус в Украине: В Черновицкой области количество случаев инфицирования превысило 10 000

 
Ексклюзивы
1/5
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 612
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 6552
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1314
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 747
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 522
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 279
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 774
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1134
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 720
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1962
Фото
Все фото
5
3
4
4
3
Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем
Находка века - обнаружили клад сребреников киевских князей с трезубцем
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
Прокуроры случайно наткнулись на плантацию элитной карликовой конопли
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
Взрыв в военном общежитии: что известно о состоянии пострадавших
Взрыв в военном общежитии: что известно о состоянии пострадавших
В центре погиб 30-летний мужчина
В центре погиб 30-летний мужчина
Видео
Все видео
Мужчина исчез вместе с авто после ночной рыбалки
Мужчина исчез вместе с авто после ночной рыбалки
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
Мужчина посреди улицы убивал товарища
Мужчина посреди улицы убивал товарища
Женщина застряла в дверях своей квартиры
Женщина застряла в дверях своей квартиры
Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
Мужчина изнасиловал 9-летнюю школьницу, а потом повел в кафе
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1962
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 558
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 828
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5697
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3321
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
1 Просмотров: 396
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
воскресенье, 30 августа 2020 07:00

Коронавирус в Украине: В Черновицкой области количество случаев инфицирования превысило 10 000

  Комментировать
Коронавирус в Украине: В Черновицкой области количество случаев инфицирования превысило 10 000
За прошедшие сутки в регионе выявлено 148 случаев COVID-19. Фото: Pixabay

В Черновицкой области с начала эпидемии коронавируса подтверждено 10145 случаев заражения. За прошедшие сутки в регионе выявлено 148 случаев COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Так, за минувшие сутки лабораторный центр исследовал 1034 образцов. По результатам анализов на Буковине выявлено 148 случаев COVID-19. Кроме того, выздоровел 31 пациент. Всего в регионе от болезни излечилось 6192 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль заверил, что жесткий карантин не повторится

Всего в Украине лабораторно подтверждено 116 978 случаев COVID-19, из них 2492 летальные. Кабмин продлил карантин в Украине до ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: В Черновицкой области количество случаев инфицирования превысило 10 000». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 28269
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 18180
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 12069
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 11448
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
 Просмотров: 8739
Другие регионы
В Сумской области СБУ помешала контрабанде лекарств и табака на 7 млн ​​гривен
В Сумской области СБУ помешала контрабанде лекарств и табака на 7 млн ​​гривен Просмотров: 54
Пропавшего 14-летнего подростка нашли на путях
Пропавшего 14-летнего подростка нашли на путях
 Просмотров: 603
Село на Херсонщине закрыли на карантин
Село на Херсонщине закрыли на карантин Просмотров: 459
Водитель сбил мужчину бывшей и добивал монтировкой
Водитель сбил мужчину бывшей и добивал монтировкой Просмотров: 648
Лодка с рыбаками попала под баржу: первые подробности трагедии
Лодка с рыбаками попала под баржу: первые подробности трагедии Просмотров: 855
Больше всего комментируют
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
Голосов: 3736
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua