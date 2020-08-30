Коронавирус в Украине: В Черновицкой области количество случаев инфицирования превысило 10 000

За прошедшие сутки в регионе выявлено 148 случаев COVID-19. Фото: Pixabay

В Черновицкой области с начала эпидемии коронавируса подтверждено 10145 случаев заражения. За прошедшие сутки в регионе выявлено 148 случаев COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Так, за минувшие сутки лабораторный центр исследовал 1034 образцов. По результатам анализов на Буковине выявлено 148 случаев COVID-19. Кроме того, выздоровел 31 пациент. Всего в регионе от болезни излечилось 6192 человека.

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Всего в Украине лабораторно подтверждено 116 978 случаев COVID-19, из них 2492 летальные. Кабмин продлил карантин в Украине до ноября.