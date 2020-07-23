Коронавирус диагностировали у трех медиков "скорой"

На протяжении прошедших суток в Одесской области на коронавирус заболел еще 31 человек. Фото: REUTERS

Одесская подстанция "скорой" помощи №4 пошла на двухнедельный карантин.

Коронавирус диагностировали у троих медработников, пишет "Думская".

Трое работников подстанции 10 июля контактировали с пациентом, у которого позже подтвердили коронавирусную инфекцию.

Сейчас двое инфицированных госпитализированы в инфекционную больницу. Третий находится на самоизоляции. Всего на самоизоляцию ушло около 20 работников подстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые выявили новое влияние коронавируса на организм человека

Малиновский район, в котором работала четвертая подстанция, сейчас обслуживают другие "скорые" города.

На протяжении прошедших суток в Одесской области на коронавирус заболел еще 31 человек. В общем инфицировалась 2691 человек.