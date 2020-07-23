Коронавирус диагностировали у трех медиков "скорой"

Одесская подстанция "скорой" помощи №4 пошла на двухнедельный карантин.
Коронавирус диагностировали у троих медработников, пишет "Думская".
Трое работников подстанции 10 июля контактировали с пациентом, у которого позже подтвердили коронавирусную инфекцию.
Сейчас двое инфицированных госпитализированы в инфекционную больницу. Третий находится на самоизоляции. Всего на самоизоляцию ушло около 20 работников подстанции.
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Малиновский район, в котором работала четвертая подстанция, сейчас обслуживают другие "скорые" города.
На протяжении прошедших суток в Одесской области на коронавирус заболел еще 31 человек. В общем инфицировалась 2691 человек.
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