Корабль, который едва не затонул в Черном море, уже в Одессе

Корабль "Балта" вернулся в Одессу. Фото: ВМС Украины

В Одессу, в пункт постоянной дислокации, прибыл корабль "Балта" ВМС ВСУ, который потерпел бедствие в Черном море.

Последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшее затопление корабля благодаря умелым и оперативным действиям экипажа, сообщили в командовании ВМС ВС Украины.

Также важным фактором, который позволил удержать корабль на плаву, стал ремонт, который сделали на нем впервые за последние тридцать лет.

"Стоит отметить и профессиональные действия морской авиации, которая осуществила транспортировку аварийно-спасательного имущества и эвакуацию личного состава. Корабль будет восстановлен в короткие сроки, после чего продолжит выполнять задачи по назначению в составе ВМС Украины", - отметили в командовании.

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13 октября у острова Змеиный в Черном море возникла аварийная ситуация, в результате которой получил повреждения судно национального флота "Балта". Авария возникла в результате резкого ухудшения погодных условий. Было затоплено не менее двух отсеки судна.