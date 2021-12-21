Кому сегодня нельзя говорить с больными и какая примета укажет на холодный Новый год

Если сегодня пойдет дождь, то весна будет щедрой на осадки. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

22 декабря православные отмечают Праздник зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. С этим днем ​​у наших предков связано множество верований и примет.

На Анну беременные должны строго поститься, избегать ссор и не общаться с больными. Им запрещалось разводить огонь, вышивать или вязать, поднимать острые предметы с пола, стоять на пороге и ходить в лес. Предки верили, что это может помешать здоровью матери и будущего ребенка.

С 22 декабря до праздника Крещения Господня — украинцы опасались хищников.

"На Зачатие волки сходятся, а после Крещения разбегаются", - говорили в народе.

Среди примет люди больше всего доверяли следующим:

- Какая погода будет на Анну до ночи - такую ​​же ожидайте и в остальную зиму;

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- Пойдет дождь - весна будет со щедрыми осадками;

- Ясная погода – на Новый год будет холодно, но солнечно;

- Иней на деревьях - к оттепели и хорошему урожаю в следующем году.

Родителями Пресвятой Богородицы были праведные Иоаким и Анна. Супруги были обеспеченными и уважаемыми, но до пожилого возраста не имели детей. Несмотря на это, продолжали молиться Богу и просить послать им первенца, обещали отдать ребенка в храм на служение Всевышнему. Господь услышал прошение летней пары и у них родилась девочка, которую назвали Марией, согласно Священному Преданию.