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воскресенье, 20 февраля 2022 06:30

Кому принесут счастье сны, увиденные в ночь на 20 февраля – приметы дня

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Кому принесут счастье сны, увиденные в ночь на 20 февраля – приметы дня
Если закат отдает красным цветом, то лето будет холодным. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pexels.com

Сегодня христиане вспоминают Луку Элладского. С этим днем у наших предков было связано немало примет и верований.

Украинцы считали, что увиденные сны в ночь на 20 февраля обязательно сбудутся. Они принесут счастье и благополучие тем людям, которые в этот день празднуют именины, были убеждены предки.

Из примет украинцы больше всего верили следующим:

- Закат красного цвета – к холодному лету;

- Облака плывут высоко – к хорошей погоде в ближайшие дни;

- Неожиданно прогремел гром – летом пропадут сенокосы;

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- Облака имеют синеватый оттенок – до тепла;

– Если в обед поднялся ветер, то урожай яровых культур будет хорошим.

Лука Элладский родился в Греции в бедной семье. С юного возраста он стал соблюдать пост и много молиться. При жизни строил церкви, имел дар предвидения. Умер в 56 лет.

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