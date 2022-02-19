Кому принесут счастье сны, увиденные в ночь на 20 февраля – приметы дня

Сегодня христиане вспоминают Луку Элладского. С этим днем у наших предков было связано немало примет и верований.
Украинцы считали, что увиденные сны в ночь на 20 февраля обязательно сбудутся. Они принесут счастье и благополучие тем людям, которые в этот день празднуют именины, были убеждены предки.
Из примет украинцы больше всего верили следующим:
- Закат красного цвета – к холодному лету;
- Облака плывут высоко – к хорошей погоде в ближайшие дни;
- Неожиданно прогремел гром – летом пропадут сенокосы;
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- Облака имеют синеватый оттенок – до тепла;
– Если в обед поднялся ветер, то урожай яровых культур будет хорошим.
Лука Элладский родился в Греции в бедной семье. С юного возраста он стал соблюдать пост и много молиться. При жизни строил церкви, имел дар предвидения. Умер в 56 лет.
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