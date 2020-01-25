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суббота, 25 января 2020 11:38

Коммунальщик вернул пакет с деньгами, что выпали из инкассаторской машины

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Коммунальщик вернул пакет с деньгами, что выпали из инкассаторской машины
В Одесской области инкассаторы потеряли 200 тыс. грн. Их нашли коммунальщики. Фото - Экспресс

В Южном под Одессой сотрудники коммунального предприятия "Муниципальная стража" нашли возле жилого дома на улице Химиков пакет с 200 тыс. грн.

Один из сотрудников предприятия позвонил в полицию и сообщил о находке, но правоохранители не поверили, сообщают "Факты".

"За такую "шутку" меня даже напугали, что составят админпротокол", - рассказал мужчина, который нашел деньги.

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Тогда инспектор разглядел, что на упаковках с купюрами указанно название банка. В одном из отделений города он и сдал найденные деньги.

Как выяснилось, эти деньги действительно принадлежат банку. Они случайно выпали из автомобиля инкассаторов.

На свалке в с. Шевченково Килийской объединенной территориальной общины в Одесской области нашли матрас с деньгами. Сразу несколько жителей села заявили о том, что средства принадлежат именно им. Но доказать это никто из них не смог.

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