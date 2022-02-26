Колонну российской техники заметили в Сумской области - видео

Колонна вражеской техники проехала возле села Андрияшевка Сумской области и двинулась в соседние Чеберяки.
Местные считают, что агрессор дальше направится в Черниговском направлении, сообщает корреспондент Gazeta.ua.
"Сидят сверху на технике. Вот бы снайперы были", - комментируют крестьяне движение колонны.
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США дополнительно выделили Украине оборонную помощь на $350 млн. Пакет будет включать в себя оружие, сообщает Белый дом.
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