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пятница, 28 июня 2019 04:20

Когда вдвое подешевеет главная вкусность лета

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Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Сезон кукурузы: продавцы сказали, когда ждать дешевой вкусности лета
Сезон кукурузы: продавцы сказали, когда ждать дешевой вкусности лета

В Виннице начался сезон сладкой кукурузы. Ее везут из Херсона.

На рынках ее еще не так много. Цена стартовала с 20 грн за кочан.

"Цена упадет только через месяц. Тогда появится винницкая кукуруза. Она могла бы и раньше достигнуть, но помешали дожди. Холод затянулся. Кукуруза сеется, когда почва прогревается до 10 градусов. В холодную землю кукурузу сажать нельзя. Посеяли только в мае, а срок вегетации 65-70 дней", - говорит Gazeta.ua продавец рынка "Привокзальный" Роман Котик.

В конце июля кукуруза подешевеет до 10 гривен за кочан. В пик сезона будет стоить даже 5 грн.

"Сейчас пока берут на пробу по одному кочану. А вообще берут по два и по десятку кочанов. Они варятся всего лишь 5-10 минут. Кукуруза вкусная-превкусная. Ее даже можно есть сырой. Мы сами выращиваем. Разбираемся в сортах. Есть голландские семена, плоды которого невероятно сахаристые", - говорит продавец.

Автор: фото: Татьяна САРАХАН
  Сезон кукурузы: продавцы сказали, когда ждать дешевой вкусности лета
Сезон кукурузы: продавцы сказали, когда ждать дешевой вкусности лета

В прошлом году кочан кукурузы стоил также 20 грн. Когда начали массово завозить на рынок, постепенно цена упала.

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Продавец товаров на одесском пляже Сергей Малинин рассказал Gazeta.ua о тонкостях заработков в этом сезоне.

Больше всего удается выторговать на вареной кукурузе, пиве и ягодах. "Качан кукурузы - 40 гривен. Начинаем ее продавать с июня. Покупают на оптовом рынке по 15. Навар на ней больше чем вдвое.

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