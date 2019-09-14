Кофе с каннабисом, чемпионат бариста и искусство помола кофе: продолжается Lviv Coffee Festival

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Lviv Coffee Festival 2019 проходит 12-15 сентября во Львове. Фестиваль впервые проводят на новой локации - Lem Station в бывшем трамвайном депо во Львове. В этом году на фестивале ввели Coffee Academy, где можно послушать об искусстве помола кофе, и Coffee Talks, где говорят на различные актуальные темы. Также в течение фестиваля традиционно проходят чемпионаты, угощение, ярмарка и выставки.

13 сентября состоялся Чемпионат среди бариста Kulchytsky Coffee Cup. Лучшие бариста страны соревновались за звание победителя. В финал турнира, который традиционно проводится в рамках Lviv Coffee Festival, вышли Орест Чорнодолюк, Эдуард Маслак, Галина Меженская, Юлия Кутикова, Павел Котилюк, Евгений Мельников. Лучшим бариста турнира стал киевлянин Евгений Мельников. Он получил 10 000 гривен и призы от спонсоров и право представлять страну на международных чемпионатах.

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На фестивале представили новые сорта кофе, например, кофе с каннабисом, современные машины для заваривания кофе, десерты и специи по кофе. Кофейный фестиваль проходит в 13 раз. Сменил несколько локаций. Многие туристы из Украины и других городов специально съезжаются в город именно на это мероприятие. В воскресенье в рамках Кавовового тура выберут и объявят лучшую кофейню Львова.

Бариста Вадим Грановский научил львовян правильно готовить идеальный кофе и поделился рецептами. "Для приготовления кофе в турке, или турке нужно выбрать медную, серебряную или глиняный сосуд. Лучше брать арабику среднего прожарки, молоты ее перед приготовлением. Оптимальная пропорция - 6 грамм кофе на 100 грамм воды. Вода для кофе должна быть чистой и без примесей. Самое главное - не доводить напиток до кипения, потому что будет горьким. Добавлять только тростниковый сахар и различные приправы: кардамон, имбирь, анис, корица, гвоздика и другие", - говорит бариста.