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суббота, 14 сентября 2019 15:37

Кофе с каннабисом, чемпионат бариста и искусство помола кофе: продолжается Lviv Coffee Festival
13

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Лучшим бариста турнира стал киевлянин Евгений Мельников.
Фото: Ольга Васьків
Лучшим бариста турнира стал киевлянин Евгений Мельников.
Лучшим бариста турнира стал киевлянин Евгений Мельников.
Лучшим бариста турнира стал киевлянин Евгений Мельников.
Лучшим бариста турнира стал киевлянин Евгений Мельников.

Lviv Coffee Festival 2019 проходит 12-15 сентября во Львове. Фестиваль впервые проводят на новой локации - Lem Station в бывшем трамвайном депо во Львове. В этом году на фестивале ввели Coffee Academy, где можно послушать об искусстве помола кофе, и Coffee Talks, где говорят на различные актуальные темы. Также в течение фестиваля традиционно проходят чемпионаты, угощение, ярмарка и выставки.

13 сентября состоялся Чемпионат среди бариста Kulchytsky Coffee Cup. Лучшие бариста страны соревновались за звание победителя. В финал турнира, который традиционно проводится в рамках Lviv Coffee Festival, вышли Орест Чорнодолюк, Эдуард Маслак, Галина Меженская, Юлия Кутикова, Павел Котилюк, Евгений Мельников. Лучшим бариста турнира стал киевлянин Евгений Мельников. Он получил 10 000 гривен и призы от спонсоров и право представлять страну на международных чемпионатах.

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На фестивале представили новые сорта кофе, например, кофе с каннабисом, современные машины для заваривания кофе, десерты и специи по кофе. Кофейный фестиваль проходит в 13 раз. Сменил несколько локаций. Многие туристы из Украины и других городов специально съезжаются в город именно на это мероприятие. В воскресенье в рамках Кавовового тура выберут и объявят лучшую кофейню Львова.

Бариста Вадим Грановский научил львовян правильно готовить идеальный кофе и поделился рецептами. "Для приготовления кофе в турке, или турке нужно выбрать медную, серебряную или глиняный сосуд. Лучше брать арабику среднего прожарки, молоты ее перед приготовлением. Оптимальная пропорция - 6 грамм кофе на 100 грамм воды. Вода для кофе должна быть чистой и без примесей. Самое главное - не доводить напиток до кипения, потому что будет горьким. Добавлять только тростниковый сахар и различные приправы: кардамон, имбирь, анис, корица, гвоздика и другие", - говорит бариста.

Автор: Ольга Васькив
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