Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят

Почти 30 заведений уже согласились работать с открытыми чеками. Фото: sun9-1.userapi.com

Почти 30 львовских заведений питания участвуют в Биеннале доверия. 19 октября в учреждениях клиентам будут давать "открытый чек".

Такое в Украине происходит впервые, - пишет ZAXID.NET

"Гость приходит к нам в ресторан, получает меню, заказывает все, что хочет. Когда ему приносят счет, он платит не по счету, он платит столько, сколько считает нужным. Ну, кроме алкоголя ", - объясняет ресторатор Марк Зархин.

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Почти 30 заведений уже согласились работать с открытыми чеками. Это рестораны Кумпель групп, Дублин, Фреска, Хинкальня, Бар Ракушки и другие, рассказывает член инициативной группы Биеннале доверия Всеволод Полищук.

Заведения, в которых клиентам можно будет рассчитываться по своему усмотрению, будут обозначены наклейками. Также официанты будут предупреждать клиентов, прежде чем те сделают заказ.

Между тем рестораторы шутят, что согласились лишь на один день такой акции, ведь не могут предсказать: она убыточна для них или, наоборот, станет прибыльной.

Биеннале доверия - совместная инициатива предпринимателей, художников, ученых и активистов для восстановления доверия как социальной привычки. Мероприятия продлятся 19-21 октября. Во время круглых столов, мастер-классов специалисты из разных сфер деятельности поделятся своим опытом восстановления доверия, а дополнит это художественная программа.

В Украине с начала года алкогольные и табачные изделия подорожали от 2% до 20%. В октябре акцизы на алкоголь должны вырасти на 13%. С 1 января 2019-го - еще на 5%.