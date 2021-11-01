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Кислорода в больницах не хватит до конца суток: Одесса бьет тревогу

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Кислорода в больницах не хватит до конца суток: Одесса бьет тревогу
Сегодня в инфекционной больнице города было менее 4 т кислорода. Фото: pixabay.com

В Одессе кислорода для пациентов в Covid-больницах может не хватить уже до сегодняшнего вечера.

О критической ситуации заявил в понедельник директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян во время онлайн-заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Утром 2 т кислорода завезли в городскую инфекционную больницу, также доставка ожидается еще в три медучреждения. Однако его хватит ненадолго. Каждый день потребности в кислороде возрастают. Из-за недостатка кислорода из города Курахово в Одессу выехала машина, которая привезет в больницы 18 т. Но есть проблема - машина прибудет через 12 ч, а кислород нужен уже", - сказал он.

Сегодня в инфекционной больнице города было менее 4 т кислорода. В то же время вчера только в одном медучреждении потратили 1,3 т. Сейчас департамент здравоохранения ожидает решения области, чтобы городу дали хотя бы 2 т с припортового завода.

"Без него нам до вечера не хватит. Мы каждый день "управляем" кислородом в ручном режиме", - отметил Никогосян.

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80% госпитализированных пациентов с коронавирусом – кислородозависимые. Инфицированные пациенты потребляют гораздо больше кислорода, чем раньше.

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