Кернес официально перестал быть мэром Харькова

За такое решение во время очередной сессии проголосовали 83 депутата. Фото: "УНИАН"

Харьковский городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Геннадия Кернеса.

За это сегодня во время очередной сессии проголосовали 83 депутата.

"Принять к сведению факт смерти харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия харьковского городского головы", - говорится в решении.

Его копию секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

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61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020-го в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом. Похоронен в Харькове.