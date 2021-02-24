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среда, 24 февраля 2021 13:30

Кернес официально перестал быть мэром Харькова

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Кернес официально перестал быть мэром Харькова
За такое решение во время очередной сессии проголосовали 83 депутата. Фото: "УНИАН"

Харьковский городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Геннадия Кернеса.

За это сегодня во время очередной сессии проголосовали 83 депутата.

"Принять к сведению факт смерти харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия харьковского городского головы", - говорится в решении.

Его копию секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

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61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020-го в берлинской клинике "Шарите", куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом. Похоронен в Харькове.

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