"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

975 дней назад, 6 сентября 2015 года, в Виннице открылся креативное пространство "Артынов". Это первый и самый большой коворкинг, который появился на Винниччине. Вмещает в себе более ста человек.
"Коворкинг - место, где человек может прийти и спокойно поработать. Для нашего города это совершенно новый формат. Вы платите за час пребывания или покупаете месячный абонемент. Чаще их берут фрилансеры. Все, что есть в пространстве - бесплатно. Это безлимитный чай, кофе, тосты, печенье, водичка. Всегда есть свежая пресса, книги, настольные игры. Можно поиграть в x-box. Площадь нашего пространства - почти 500 квадратных метров. Также есть место также для музыкантов, для тех, кто пришел на кофе. Есть диванчики для чтения литературы ", - рассказывает Gazeta.ua арт-директор "Артинова" Денис Чернуха.
В "Артынове" есть языковая школа, курсы дизайна и программирования. Здесь проводят киновечера, литературные встречи, концерты. Каждый может представить свое творчество публике.
"Недавно у нас прошел концерт девочки, которая учится в музыкальной школе. Для нее это была первая большая сцена. От нее мы не просили деньги за аренду. Дизайн афиш, распространение события в социальных сетях мы сделали сами бесплатно. Люди, которые пришли на событие, заплатили за нее по обычному тарифу коворкинга", - говорит Денис.
"Мы не наживаемся на людях. Чтобы выйти в минимальный плюс, нужно в месяц зарабатывать 100 тыс. грн. У нас так не получается. За три года наши цены почти не менялась, - добавляет арт-директор Денис. - Только на прошлой неделе подняли на пять гривен стоимость за второе время пребывания. Все остальное - еще безлимитно и бесплатно. Много денег расходуется на поддержание технического состояния пространства. Почти каждый день что-то ломается ".
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