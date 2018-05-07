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вторник, 08 мая 2018 07:07

"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

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975 дней назад, 6 сентября 2015 года, в Виннице открылся креативное пространство "Артынов". Это первый и самый большой коворкинг, который появился на Винниччине. Вмещает в себе более ста человек.

"Коворкинг - место, где человек может прийти и спокойно поработать. Для нашего города это совершенно новый формат. Вы платите за час пребывания или покупаете месячный абонемент. Чаще их берут фрилансеры. Все, что есть в пространстве - бесплатно. Это безлимитный чай, кофе, тосты, печенье, водичка. Всегда есть свежая пресса, книги, настольные игры. Можно поиграть в x-box. Площадь нашего пространства - почти 500 квадратных метров. Также есть место также для музыкантов, для тех, кто пришел на кофе. Есть диванчики для чтения литературы ", - рассказывает Gazeta.ua арт-директор "Артинова" Денис Чернуха.

  Интерьер коворкинга "Артынов". Фото: 3654.map.vn.ua
Интерьер коворкинга "Артынов". Фото: 3654.map.vn.ua
Креативное пространство имеет два этажа. Первый открыли год назад. В нем размещен коворкинг и скайп-переговорная. Он рассчитан на фрилансеров, которые покупают месячные абонементы. За ними закрепляется место, видается шкафчик для хранения личных вещей. Помещение может разместить до 13 человек.

В "Артынове" есть языковая школа, курсы дизайна и программирования. Здесь проводят киновечера, литературные встречи, концерты. Каждый может представить свое творчество публике.

"Недавно у нас прошел концерт девочки, которая учится в музыкальной школе. Для нее это была первая большая сцена. От нее мы не просили деньги за аренду. Дизайн афиш, распространение события в социальных сетях мы сделали сами бесплатно. Люди, которые пришли на событие, заплатили за нее по обычному тарифу коворкинга", - говорит Денис.
  Интерьер коворкинга "Артынов". Фото: 3654.map.vn.ua
Интерьер коворкинга "Артынов". Фото: 3654.map.vn.ua
Принципиальная позиция "Артынова" - никакого алкоголя и табака. По словам арт-директора, в большинстве подобных заведений прибыль есть за счет спиртных напитков. Креативный пространство едва выходит на ноль.

"Мы не наживаемся на людях. Чтобы выйти в минимальный плюс, нужно в месяц зарабатывать 100 тыс. грн. У нас так не получается. За три года наши цены почти не менялась, - добавляет арт-директор Денис. - Только на прошлой неделе подняли на пять гривен стоимость за второе время пребывания. Все остальное - еще безлимитно и бесплатно. Много денег расходуется на поддержание технического состояния пространства. Почти каждый день что-то ломается ".
  Интерьер коворкинга "Артынов". Фото: 3654.map.vn.ua
Интерьер коворкинга "Артынов". Фото: 3654.map.vn.ua
Одной из фишек креативного пространства "Артынов" - это возможность не выходящие из пространства вкусно перекусить. В меню есть бургеры, торты, прохладительные напитки, смузи и мороженое. На свое второе день рождения коворкинг выпустил "кофебаркас". Это немецкий автомобиль в виде микроавтобуса, в котором готовят кофе и хот-доги.
  Баркас с кофе возле креативного пространства. Фото: vn.20minut.ua
Баркас с кофе возле креативного пространства. Фото: vn.20minut.ua
Коворкинг — пространство, коллективный офис. В контексте урбанистики коворкинги рассматриваются как разновидность "третьих мест" — городских общественных пространств, объединяющих людей для общения и творческого взаимодействия.
Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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Дата
08
мая

"Каждый день что-то ломается" - открыли самый креативный пространство

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