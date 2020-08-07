Капитана затонувшего танкера Delfi приговорили к ограничению свободы

Капитана затонувшего танкера Delfi вблизи одесского пляжа "Дельфин" приговорили к одному году ограничению свободы.

Приговор вынес Приморский районный суд Одессы, сообщает "Думская".

Суд этим же решением освободил капитана от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год.

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Напомним, танкер Delfi затонул вблизи одесского пляжа "Дельфин" осенью прошлого года. На момент инцидента на борту находилось трое членов экипажа. Они отказывались от эвакуации, потому что не могли выйти на связь с владельцем. Впоследствии их сняли и доставили в больницу.