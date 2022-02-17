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четверг, 17 февраля 2022 06:00

Какой сон намекнет на хорошие новости и почему сегодня опасно идти в лес – приметы 17 февраля

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Какой сон намекнет на хорошие новости и почему сегодня опасно идти в лес – приметы 17 февраля
Если ветки елок сегодня гнутся вниз – ждите снегопадов. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

Сегодня христиане вспоминают святых Исидора Пелусиотского и Николая Студийского. Последнего в народе называли "Николаем Студеным", потому что в день его памяти часто ударяли сильные морозы.

Другое народное название 17 февраля – "Волчий сват". Предки подметили, что в этот день дикие звери становились активнее и агрессивнее. Поэтому старались не ходить в лес.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- Если на улице мало снега – ждите оттепели;

- В ночь на 17 февраля приснились птицы – к хорошим новостям;

- Если сегодня облачный день, то лето будет жарким;

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- Ветви елок гнутся вниз – ждите снегопада;

- Если на Николая Студеного нет мороза – весна будет поздней.

Николай Студийский жил в IX веке. Всю свою жизнь он проповедовал слово Божие. Не отказывался от веры даже когда его арестовывали и подвергали пыткам. За такую преданность Господь наградил его даром исцелять людей.

Преподобный умер в 868 году

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