Какая примета укажет на благополучный год и что опасно делать на Рождество

Если сегодня выпадет много снега, год будет благополучным. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня часть украинцев отмечают Рождество. Это один из самых больших христианских праздников в мире.

На Рождество запрещено работать или убирать. Нельзя злословить и ссориться, потому что такое поведение в большой праздник может привлечь беду, считали предки. Были убеждены, что в этот день нельзя ходить в баню или стричься. Мол, такие походы могут окончиться неприятностями.

Среди украинцев на Рождество принято ходить друг к другу в гости и петь колядки. После чего обязательно праздничное застолье.

Среди примет украинцы больше всего верили в следующие:

- Убийство домашнего скота 7 января – может разгневать Бога;

- Птичка стучится в окно клювом — к хорошим новостям;

- На Рождество много снега – год будет благополучным;

- Рождество пришлось на пятницу — значит зима будет долгой, а весна поздней;

-Заболеете, если споткнетесь по дороге в церковь;

- Ярко сияют звезды – к счастью;

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- Разбитая посуда – к ссорам в семье;

- Если кошка 7 января активна, то ожидайте потепления. Свернулась клубком – похолодает.

7 января Рождество отмечают церкви, которые при служении придерживаются юлианского календаря. Среди них – Православная церковь Украины. 25 декабря праздновали церкви, живущие по более новому, григорианскому календарю. Оба дня в Украине официально выходные с 2017 года. К тому времени нерабочим было только Рождество 7 января. Рождество отмечают в честь рождения в Вифлееме Сына Божия у Девы Марии. Весть о появлении Иисуса Христа пастухам принесли ангелы. Позже к новорожденному пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые из легенд заранее знали о появлении Мессии. Дорогу в город им указала яркая звезда.