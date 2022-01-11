Какая примета порадует рыбаков и почему сегодня опасны операции с деньгами

Если сегодня выпадет снег, то лето будет пасмурным, считали наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане чтят мученицу Анисию Солунскую. Наши предки считали, что этот святой следует молиться при болезнях желудка. Были уверены, что поможет выздороветь.

С 12 января украинцы начинали готовиться к Щедрому вечеру 13 января – резали птицу для приготовления, убирали в домах. Верили, что в этот день лучше воздержаться от любых денежных сделок.

"Иначе будут убыточными", - считали люди.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- Если 12 января солнечно, ожидайте потепления;

- Дует западный ветер — к засилью рыбы в реках. Южный — к хорошему урожаю и теплому лету;

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- Пошел снег - лето будет пасмурным;

- Воробьи чирикают - до оттепели.

Анисия Солунская родилась в 284 году в Греции. С детства воспитывалась в христианских традициях. Ее убил язычник за отказ идти с ним на поклонение богам. Мученицу похоронили другие христиане у главных ворот города Солуни – ныне Салоники.