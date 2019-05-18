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суббота, 18 мая 2019 19:54

Как винничане поздравляли Европу
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Празднование Дня Европы в Виннице
Фото: Иван Мартыненко
Празднование Дня Европы в Виннице
Празднование Дня Европы в Виннице
Празднование Дня Европы в Виннице
Празднование Дня Европы в Виннице

Автор: Иван Мартыненко
  Празднование Дня Европы в Виннице
Празднование Дня Европы в Виннице

По случаю праздника все центральные улицы города перекрыли. Толпы людей начали сходиться на улицу Соборную - ведь именно здесь происходили самые интересные события и мероприятия.

Торжественное открытие состоялось на центральной площади. На главной сцене собрались ведущие, а позади них расположился столичный симфонический оркестр "Киевская Камерата" под руководством дерижёра Николая Лысенко.

К слову пригласили уважаемых гостей - Владимира Гройсман, Виталия Коровия и Сергея Могрунова. Каждый из них поздравил винничан с праздником и сказал несколько вступительную речь.

"Пусть процветает город, пусть процветают наши жители, пусть нас всех хранит Господь", - сказал Виталий Коровий.

Мэр города Сергей Моргунов отметил достижения Винницы за текущий год, и выразил надежду на дальнейшее уверенное развитие.

"Очень скоро прошел год, как мы с вами отмечали День Европы. Что же за этот год изменилось? Город Винница стал одним из первых крупных городов Украины, где образовалась объединенная территориальная община. За этот год было построено два мощных предприятия. Мы дальше продолжаем строить и ремонтировать дороги, детские сады, школы, больницы. И я имею надежду, что Украина будет полноправным членом Европейского Союза, а город Винница давно стремится быть современным, комфортным и европейским городом ", - заявил он.

После вступительного слова ведущие озвучили план мероприятий и все замерли в ожидании симфо-шоу от киевского оркестра.

Музыканты играли как современные так и классические песни. Популярная эстрадная музыка менялась классической и наоборот. Основную часть концерта выделили под песни, которые победили на конкурсе "Евровидение" разных лет.

Для тех, кто не хотел слушать музыку недалеко от сцены оборудовали несколько фотозон, выставку картин, палатки со сладостями и напитками.

Весь этот карнавал растянулся вдоль центральной улицы города, и каждый мог найти себе здесь что-то по душе.

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Дети играли в импровизированном Disney Land'е, для любителей истории оборудовали отдельную зону. Поклонники спорта собрались вокруг надувного ринга, где проходили соревнования по различным видам боевых искусств.

Здесь же многочисленные спортивные коллективы Украины и Европы установили столы, куда выставили свои кубки и награды для всеобщего осмотра.

Для гостей праздника такое многообразие развлечений и эмоций стало неожиданностью.

"Я впервые на этом празднике. В Виннице раньше бывал, но и подумать не мог, что у вас так весело проходят праздничные мероприятия. Для ребенка это вообще фурор. Ему все интересно - люди в ярких костюмах, аниматоры, игрушки. Здесь реально круто ", - рассказывает Захар.

И таких как он здесь много. Все чем-то заняты. Вдоль улицы ходят улыбающиеся влюбленные, радостные дети и их родители, пожилые люди и студенты.

Казалось, что вся Винница сегодня здесь - на праздновании Дня Европы.

В Винницькомуго областном краеведческом музее открыли выставку "Жизнь без смартфона".

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