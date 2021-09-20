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Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
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понедельник, 20 сентября 2021 11:04

Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
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В Полтаве на прошлых выходных громко провели второй гастрофестиваль "Полтавские галушки". 18 и 19 сентября на Соборной площади в старом центре города готовили для многочисленных гостей галушки - гречневые и пшеничные, соленые и сладкие, с начинкой и "пустые"; с различными поливками - из сметаны, бульона, грибов и мяса.

Мгновения фестиваля - в фоторепортаже Gazeta.ua.

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве 18-19 сентября провели второй международный гастрофестиваль "Полтавская галушка"
В Полтаве 18-19 сентября провели второй международный гастрофестиваль "Полтавская галушка"

Громады, вошедшие в состав Полтавского района, готовили казацкую кашу, организовали фотозоны в этностиле. А также приняли участие в концерте коллективов художественной самодеятельности. На сцене фестиваля провели мастер-класс по приготовлению галушек. Это блюдо подавали даже медики - члены организации "Красный Крест".

Автор: Ольга Стенько
  В Полтаве 18-19 сентября провели второй международный гастрофестиваль "Полтавская галушка"
В Полтаве 18-19 сентября провели второй международный гастрофестиваль "Полтавская галушка"

Главная тема звучала в названиях фестивальных локаций - "Деревня Галушковка", "Галушечный квест", "Детская галушка", "фотосушка Лучшая галушка". А еще на фестиваль приехали представители семей, носящих фамилию Галушка. В этом году их было только трое. В отличие от предыдущего фестиваля, когда более полутора десятка Галушек приехали из разных областей.

А жемчужиной фестиваля стало этнографическое действо "Галушкина свадьба".

Роли молодоженов исполнили черкащанка Ольга Галушко и киевлянин Евгений Сметана
Фото: Ольга Стенько
В Полтаве провели этнодейство "Галушкина свадьба" по старинным обрядам
В Полтаве провели этнодейство "Галушкина свадьба" по старинным обрядам
В Полтаве провели этнодейство "Галушкина свадьба" по старинным обрядам
В Полтаве провели этнодейство "Галушкина свадьба" по старинным обрядам

Реконструкция сельской полтавской свадьбы середины XIX века провели в музее усадьбе Ивана Котляревского. Невест для действа искали через интернет несколько месяцев. Главным условием было, чтобы фамилия у кандидата была "вкусная" и имела отношение к галушечной теме.

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"На первом фестивале у нас было настоящее супругов с фамилией Галушка. Мы устроили им свадебный обряд, а затем был обряд коморы. А в следующем году у них родился ребенок", - рассказывает соорганизатор фестиваля, организатор свадебного действа Янина Барыбина.

Автор: Ольга Стенько
  Янина Барыбина организовала и провела обряд "Галушчине свадьба" по материалам этнологических исследований Федора Вовка
Янина Барыбина организовала и провела обряд "Галушчине свадьба" по материалам этнологических исследований Федора Вовка

В этом году среди кандидатов выбрали идеальную пару - галушку и сметану. Роль невесты исполнила гид, черкасская краезвед Ольга Галушко. Женихом стал декоратор канала СТБ киевлянин Евгений Сметана. Молодые до последнего дня видели фото друг друга, а лично познакомились лишь утром, за несколько часов до обряда свадьбы.

За основу действа приняли свадебные описания Федора Вовка, собранные в Гадяцком уезде в 1899 году.

4-5 августа в Опошнянской общине на Полтавщине провели гастрофестиваль "Опошня сливафест". Лозунг мероприятия - "Есть, пить, жить на полную.

Главной участницей мероприятия была слива во всех ее видах и блюда из нее. Сливы здесь были повсюду - маринованные, соленые, сушеные, в виде соусов, варенья, повидла, мармелада и пастилы. Сливы клали в борщ и плов, с ними готовили Шпундру и вареники, их предлагали к шашлыку и добавляли к квашеной капусты. Крафт производители предлагали вяленые сливы со специями, залитые оливковым маслом - как альтернативу вяленым помидорам.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
20
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