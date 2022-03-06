"Кадыровцы" закрепились в военном городке и прикрываются гражданскими – СМИ

Военные группировки оккупантов могли закрепиться в военном городке близ аэропорта в поселке Гостомель Киевской области. Там есть "кадыровцы".

Террористы могут держать в заложниках десятки местных жителей, сообщает "Слідство.Інфо".

Журналисты издания вычислили местоположение оккупантов проанализировав их видеозаписи и сопоставив их с онлайн-картами и другими снимками. Также корреспонденты смогли идентифицировать командира чеченского батальона "Юг" Хусейна Межидова. Он один из приближенных к главе Чечни Рамзана Кадырова.

Автор: slidstvo.info Хусейн Межидов (слева) является одним из приближенных к главе Чечни Рамзана Кадырова

Оккупанты могут находится в укрытии одного из многоэтажных домов военного городка. О том, что они находятся именно там – свидетельствует фотография заправки, которая находится на ул. Автодорога, где и раскинулся городок.

Автор: slidstvo.info Оккупанты, вероятно, удерживают заложников

Проанализированные кадры также свидетельствуют о том, что со стороны гаражного кооператива города, оккупанты организовали блок-пост, говорится в материале.

Автор: slidstvo.info Захватчики могли организовать блокпост возле военного городка в Гостомеле. Рядом с ним расположена заправка

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.