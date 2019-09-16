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Кабмин "забыл" о деньгах на взлетно-посадочную полосу аэропорта Днипра - СМИ

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Кабмин &quot;забыл&quot; о деньгах на взлетно-посадочную полосу аэропорта Днипра - СМИ
Фото: ДОДА

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета-2020, в котором не предусмотрено финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр", критичной для нормального воздушного сообщения Днипра с остальным миром. Об этом сообщают местные СМИ, с сожалением отмечая, что надежды днепрян на прогресс в решении этого вопроса после состоявшегося 14 сентября визита президента Украины Владимира Зеленского в город.

"К сожалению, в проекте бюджета на авиасообщение Днипра выделят 0 грн: три последних столбца – проект на следующий год", — пишут журналисты, которые ознакомились с документом, сообщают "Українські новини".

Днепровские СМИ напоминают, как новоназначенный председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко сразу после представления президентом заверил: "Кредит доверия будут возвращать людям качественной работой. В приоритете – новый аэропорт". "Получается, поговорили и забыли?", — возмущаются журналисты.

Как сообщалось ранее, министр финансов Оксана Маркарова не подписала паспорт бюджетной программы на 200 млн грн. "Процесс повис в воздухе. Именно по этой причине сейчас заблокированы любые начинания по аэропорту в Днепре", — писал на прошлой неделе "Информатор".

Депутатов Верховной Рады от Днипра возмутило такое отношение к городу и его жителям.

"Я понимаю, что связать Черное море с Аравийской пустыней, или с чем там планировалось, это очень важно. Почти так же важно, как 2 миллиарда гривен, заложенных в бюджет на общественное телевидение, которое никто не смотрит. Но аэропорт в Днипре, это немного важнее", — написал на своей странице в Facebook народный депутат от округа № 25 в Днепре, член партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Он, в частности, обратился к Ирине Верещук, представителю Кабинета Министров в Верховной Раде, с просьбой передать рекомендации "не экспериментировать с настроениями граждан, оказавших президенту и партии "Слуга Народа" огромную поддержку на выборах".

Напомним, что последняя реконструкция аэропорта Днипра, созданного в 1943 году, была проведена 30 лет тому назад, инфраструктура безнадежно устарела и физически изношена до степени, угрожающей безопасности самолетов и пассажиров. Из-за этого воздушные ворота Днипра сократили активность отправки самолетов со ста рейсов в сутки до трех, что отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность и ограничивает международные деловые связи региона. Горожане уже дважды собирали десятки тысяч подписей под петициями (в адрес местных властей и президента) с просьбами предоставить государственное финансирование на реконструкцию ВПП в аэропорту Днипра.

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