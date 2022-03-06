Из-за значительных потерь враг начал скрытую мобилизацию – Генштаб

Генштаб отчитался, что происходит в украинских городах. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Идут 11-е сутки, как украинцы противостоят российскому военному вторжению.

Оккупанты, не продвинувшись по территории Украины и нарушая Международное гуманитарное право, продолжают бомбить объекты гражданской инфраструктуры, обстреливать и убивать мирных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

В Харьковской области в Липке агрессоры отбирали телефоны у местных, заставляли их натягивать белые и красные повязки на руку, а на зданиях - вывешивать белые тряпки.

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Около 14:00 6 марта враг запустил ракеты по аэропорту "Винница". В течение дня оккупанты не прекращают обстреливать Мариуполь, Ирпень и другие города и села.

Из-за значительных потерь вражеских войск в Краснодарском крае агрессоры начали скрытую мобилизацию. Также увеличили количество пропаганды о "зверствах неофашистов и необходимости уничтожения фашизма". Данные уточняются.

ВСУ контратаковали на Мариупольском направлении. В результате - уничтожили три танка, четыре БМП и две бронированных машины "Тигр". Около 30 оккупантов - ликвидировали, еще двое попали в плен.

Вооруженными силами и подразделениями сил безопасности и обороны Украины одиннадцатые сутки ведутся ожесточенные бои по удержанию определенных рубежей. Враг несет потери и предпринимает постоянные попытки по уклонению от прямого огневого контакта с украинскими войсками.